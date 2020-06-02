FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 72 gözaltı
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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 72 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 35 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 98'i muvazzaf asker 118 şüpheliden 72'si yakalandı.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 72 gözaltı
02.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:35

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 35 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 98'i muvazzaf asker 118 şüpheliden 72'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan FETÖ üyelerinin beyanları ve ankesör/sabit hat analizleri sonucunda mahrem yapı içerisinde bulundukları tespit edilen 24'ü muvazzaf 42 şüpheli ile mahrem yapılanma içinde sivil yöneticilerle büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen 74'ü muvazzaf, 2'si sivil 76 şüpheli olmak üzere toplam 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, 35 ilde düzenlenen operasyonlarda, şu ana kadar 72 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu şüphelilerden 52'si polis, 20'si ise jandarma gözetiminde bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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