Son dakika gündem: FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon: 53 gözaltı
Edinilen son dakika gelişmesine göre FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon: 53 gözaltıANKARA merkezli 42 ilde, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'nda örgüt üyesi askeri personelden sorumlu 'mahrem imam' oldukları deşifre edilen 101 şüpheliye yönelik operasyonda 53 şüpheli yakalandı.
ANKARA (DHA) - FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon: 53 gözaltı
ANKARA merkezli 42 ilde, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'nda örgüt üyesi askeri personelden sorumlu 'mahrem imam' oldukları deşifre edilen 101 şüpheliye yönelik operasyonda 53 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik çalışmada, örgüt yöneticilerinden ele geçirilen program içeriklerinden 'mahrem imam'lar deşifre edildi. Örgüt üyesi askeri personelden sorumlu 'mahrem imam' oldukları tespit edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 101 şüpheli hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 53'ü, yakalanarak gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...
İzmir dahil 22 ilde FETÖ soruşturması! 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri