Son dakika gündem: FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon: 53 gözaltı

ANKARA (DHA) - FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon: 53 gözaltı

ANKARA merkezli 42 ilde, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'nda örgüt üyesi askeri personelden sorumlu 'mahrem imam' oldukları deşifre edilen 101 şüpheliye yönelik operasyonda 53 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik çalışmada, örgüt yöneticilerinden ele geçirilen program içeriklerinden 'mahrem imam'lar deşifre edildi. Örgüt üyesi askeri personelden sorumlu 'mahrem imam' oldukları tespit edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 101 şüpheli hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 53'ü, yakalanarak gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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