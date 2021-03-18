Fethiye'de hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanan bahçe duvarlarındaki jiletli teller sökülüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Meclisince alınan kararla, hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanan jiletli teller sökülmeye başlandı.

Zabıta ekiplerince Babataşı, Foça ve Akarca mahallelerindeki bazı binaların duvarlarında ve bahçelerde jiletli tel bulunduğu belirlendi. Zabıta ekiplerince yapılan uyarıların ardından jiletli teller sökülüyor.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Meclisinde alınan kararın tüm ilçede kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

Fethiye Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Veli Pabuşçu da belediye olarak hayvan hakları konusuna özel önem verdiklerini dile getirdi.

Fethiye Belediye Meclisince 9 Mart'ta alınan kararla bahçelere çekilen "jiletli tel" hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır