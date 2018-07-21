Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu: İdolüm Messi

Fenerbahçe'nin, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, oyun stilinin benzettiği futbolcuyu ve idolünü açıkladı.

"İLK HEDEFİM İYİ BİR KARİYER YAPMAK"

18 yaşındaki genç yıldız, Skorer'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Messi idolüm. Isco'yu da çok beğeniyorum. Kendimi oyun ve stil anlamında da ona benzetiyorum. İlk hedefim Fenerbahçe'de iyi bir kariyer yapmak ve oynamak.