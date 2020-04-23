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Fenerbahçe, 23 Nisan, Spor, Haber

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş: "Böyle bir etkinliğe imza attığımız için mutluyuz"

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılında Ülker Stadı'nın hoparlörlerinden İstiklal Marşı çalınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

23.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:40
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş:

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılında Ülker Stadı'nın hoparlörlerinden İstiklal Marşı çalınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Danabaş, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülke genelinde başlatılan balkonlardan, pencerelerden İstiklal Marşı'nı milletçe hep birlikte söyleme çağrısına stat hoparlörleri ile eşlik etme organizasyonunun, heyecan ve gurur verici olduğunu belirtti.

Spor dünyası olarak hep birlikte bu organizasyona destek olmanın sinerjisini vurgulayan Danabaş, "Tüyler diken diken. Çok farklı ve alışılagelmedik bir ortam. Çok duygulandık. Çok etkilendik. Böyle bir etkinliğe imza attığımız için mutluyuz. Ben bu stadın kurulduğu ilk günden beri her maça geliyorum. Hemen hemen her maçta İstiklal Marşı söyledik ama hiç bu kadar heyecanlanmamıştım." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün günün önemi dolayısıyla güzel etkinliklere imza attığını aktaran Danabaş, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanından Fenerbahçeli çocuklarımızın hazırlamış olduğu 23 Nisan temalı videolar elimize ulaştı. Tahminlerimizin çok ötesinde binlerce video geldi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu videoları da Fenerbahçe TV'de yayınlıyoruz. Bizim için zor bir gündü, bir seçim yapmayı düşünüyorduk aralarından fakat daha sonra kura ile talihli çocuklarımızı belirledik, canlı yayında. Dün başkanımızın çocuklarla olan videosu stadımızda çekilirken stadımızın anons işlerini yapan arkadaşımız Hakkı Akkaya bize bir fikirle geldi. Biz de bu fikri pişirdik diyelim, başkanımızla paylaştık, başkanımız da bu fikri çok beğendi. ve dolayısıyla bu anlamlı organizasyona imza atmış oldu. Yine başkanımızın öncülüğünde, onun liderliğinde bu organizasyona imza attık. Dediğim gibi yıllardır burada İstiklal Marşı söylüyorum, hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Teşekkürler, tekrardan iyi bayramlar diliyorum."

Kaynak: AA

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