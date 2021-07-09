Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Atatürk detayı dikkat çekti
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Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Atatürk detayı dikkat çekti

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PUMA ile sponsorluk anlaşması imzalayan Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı. Sarı-lacivertlilerin iç saha formasında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yer alması taraftarın beğenisini topladı. Basın toplantısında konuşan başkan Ali Koç, formaların fiyatlarını da açıkladı. Koç yaptığı açıklamada, "Formalarımız bu sezon 319 TL. Diğer rakiplerimize göre biraz daha uygun" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar görcüye çıktı. Sarı-lacivertliler, Adidas'la olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdıktan sonra PUMA'yla anlaşmıştı. Başkan Ali Koç'un daha önce de söylediği gibi yeni sezon formalarında logonun üstünde yıldız bulunmuyor. Öte yandan Ali Koç yeni sezon formalarının fiyatını da açıkladı.

Ali Koç'un konuşmasından satır başları:

"ASGARİ MÜŞTEREKTE BULUŞAMIYORDUK"

"Artık formalarımızda yıldız kullanmayacağız. Çok uzun bir birliktelikten sonra, yeni bir markayla birlikteliğe gidiyoruz. Aşağı yukarı 30 seneyi aşan bir birlikteliğe son verdik. Fenerbahçe'nin tarihinde biri Adidas, biri Fenerium olmak üzere iki marka var. Öncelikle Adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk.

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Mustafa Kemal Atatürk detayı taraftarın beğenisini topladı
Fenerbahçe'nin iç saha forması.
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Mustafa Kemal Atatürk detayı taraftarın beğenisini topladı
Fenerbahçe'nin iç saha formasının ense kısmında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor.

"PUMA'NIN YERİNDE OLSAM REKLAM AJANSIMI DEĞİŞTİRİRİM"

Bu sezon formalar sızdı. Olacak iş değil, çok rahatsız olduk. PUMA'nın yerinde olsam reklam ajansımı değiştiririm. Önümüzdeki yıllarda belki de Avrupa'daki gibi yeni sezon formalarını önceki sezonun son maçında giyip tanıtmakta fayda var. Bu tür şeyler bizim ülkemizde gizli yapılamıyor.Formalarımızdan çok mutluyuz. Asıl gelecek sezon daha farklı formalar bizi bekliyor. Umarım formalar bize şans getirir. Yeni iş birliğimizin hayırlı olmasını, yanında birçok kupa getirmesini temenni ediyorum.

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Mustafa Kemal Atatürk detayı taraftarın beğenisini topladı
Fenerbahçe'nin deplasman forması.
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Mustafa Kemal Atatürk detayı taraftarın beğenisini topladı
Fenerbahçe'nin deplasman forması.

"BİZ BİR SEMT TAKIMIYIZ"

Dizayn süreci enteresan bir süreç. Genelde PUMA dizayn ekibini bir hafta, iki haftalığına gönderiyor. Stadı geziyorlar, Kadıköy'ü geziyorlar ve her şeyi gözlemliyorlar. İç saha, dış saha ve üçüncü forma için örnekler getiriyorlar. Biz üstünde ufak tefek değişiklikler istiyoruz. Gidip tekrar çalışıyorlar ve son noktaya geliyor. Biz bir semt takımıyız ve bunu içselleştirmek çok önemli. Taraftarlar nelere kızıyor, neleri seviyor. Bunları ve tüm ilkeleri gözlemleyip anlıyorlar, buna göre dizayn oluşturuyorlar. Formalarımız bu sezon 319 TL. Diğer rakiplerimize göre biraz daha uygun."

TARAFTARLARDAN TAM NOT ALDI

Fenerbahçe taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının formada yer almasını mutlulukla karşılarken yaptıkları paylaşımlarla memnuniyetlerini dile getirdi.

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Atatürk detayı dikkat çekti
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Atatürk detayı dikkat çekti
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Atatürk detayı dikkat çekti
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Atatürk detayı dikkat çekti
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Atatürk detayı dikkat çekti
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Atatürk detayı dikkat çekti
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Haber Yorumları (1)
EZEL BAYRAKTAR: Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, forma güzel olmuş gerçekten.
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