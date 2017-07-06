Fenerbahçe'ye Bony Müjdesi!

Fenerbahçe forvet transferine yoğunlaşırken, listesinde yer alan Bony için flaş bir gelişme yaşandı. Manchester City, Fildişili golcüyü kadro dışı bıraktı. City'nin ABD kampına götürülmeyen Bony'den kendisine kulüp bulması istendi. Kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Uzun süredir Fenerbahçe'nin takibinde olan Fildişili golcünün Sarı- Lacivertliler'in teklifine olumlu yaklaştığı belirlendi. Fenerbahçeli yöneticilerin Bony'nin transferi için İngiltere'ye gidecekleri ifade edildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin Bony'yi kiralık olarak transfear etmek istedikleri ancak İngiliz kubünün bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.



MANGALA VE NASRİ DE SATIŞ LİSTESİNDE



Bony'yi satmak isteyen Manchester City'ye satın alma opsiyonlu bir teklif iletileceği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe"nin listesinde yer alan Mangala ve Nasri de satış listesine konuldu ve ABD kampına götürülmedi. Fenerbahçe, Bony'nin yanı sıra Bordeaux'nun golcüsü Diego Rolan'la da ilgileniyor. F.Bahçe Yönetimi yapılacak görüşmelerden sonra forvet transferi için bir karar verecek ve bu sorunu çözecek.



MİLANLI BACCA DA HALA GÜNDEMDE



Fenerbahçe, Diego Rolan ve Bony'nin yanı sıra Milanlı Bacca'yı da hala gündeminden düşürmedi. İtalyan kulübünün satış listesine koyduğu yıldız futbolcunun durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, bir iki hafta içinde forvet konusunda kesin kararını verip transferi netleştirmeyi planlıyor.



BONSERVİSİ EL YAKIYOR



2 sezon önce Swansea'den 32 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan ancak bekleneni veremeyen Bony geçen sezon Stoke City'ye kiralık olarak verildi. Bony'nin bonservisi el yakıyor. Bu nedenle F.Bahçe kiralamak istiyor.



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