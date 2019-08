Fenerbahçe Üniversitesi'nden "dijitalleşme" hamlesi

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, "İhracatımızda teknolojik ürünlerin payı yüzde 3 civarında, bunu artırmalıyız. Made in Turkey değil, Made from Turkey yapmalıyız. Bunun için de üretim milliyetçiliği gerek. Yerli ve milli ürün üretecek beyinleri burada yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe Üniversitesi ve isbirligi.com.tr tarafından düzenlenen "Dijital Teknoloji Geliştirme İş Birliği" toplantısında, Türkiye'de dijital alanda hizmet veren şirket yetkilileri ve akademisyenler bir araya geldi.

Katılımcıların kendi aralarında ve Fenerbahçe Üniversitesi ile yapabileceği iş birliklerinin ele alındığı toplantı çerçevesinde, isbirligi.com.tr ve Fenerbahçe Üniversitesi arasındaki iş birliğinin de tanıtımı yapıldı.

Toplantı kapsamında üniversitenin hedefleri ve stratejileri hakkında bilgi veren Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, "Dijital Neslin Yenilikçi Üniversitesi" mottosuyla, Türkiye'de ilk defa bir üniversitenin Üniversite 4.0 ve Üniversite 5.0 kavramları üzerine bilim paradigması belirlediğini dile getirdi.

Fenerbahçe Üniversitesi'nin "dijital dönüşüm" üniversitesi olduğunun altını çizen Büyükuslu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Endüstri 4.0, Endüstri 5.0 kavramlarına uygun, yeni dünya düzeninin istediği nitelikte, küresel iş gücü piyasalarının talep ettiği formatta, nitelikli insan gücü yetiştirmemiz gerek. Dijital dönüşüm devrimini, insan kaynağı yapacak. Bu insan kaynağını üniversitelerin yetiştirmesi gerekiyor.

Bu değişim ve dönüşümün lokomotif aktörü üniversiteler ve bilim. Biz de bilim üreteceğiz ve bu bilimi üretirken, üniversiteyi yeniden tanımlayacağız. Üniversite 4.0 ve Üniversite 5.0 kavramı üzerine gidiyoruz. Hangi alanda insan yetiştirirsek yetiştirelim, hangi alan olursa olsun artık dijital teknolojiyi kullanmak zorunda."

"Diploma üreten üniversite olmak istemiyoruz"

Sosyal inovasyon konusunda da çalışmalar yapacaklarını dile getiren Büyükuslu, üniversitelerin çözüm üreten yerler olması gerektiğini anlattı.

Büyükuslu, diploma üreten üniversite olmak istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ar-Ge üreten, proje yapan üniversite olmak istiyoruz. Sınavları da proje bazlı yapmak istiyoruz. Problem çözen değil, sorun çözen kişiler yetiştirmek istiyoruz. Hedefimiz geleceğin girişimcilerini, milyonerlerini yetiştirmek. Yeni dünya düzeninde, entellektüel sermayenin çıkması gereken yerler üniversiteler. Teknoloji firmalarının ya da sosyal medya devlerinin en önemli firmalarının sahibi düne kadar öğrenciydi.

Öğrencinin bir fikri varsa bunun ticarileşmesi gerekiyor. Üniversitemizde network'lerle öğrencilerimizi birleştireceğiz. Bütün öğrencilerimizin akademik danışmanı olacak ama bütün öğrencilerimin aynı zamanda sektörde profesyonel danışmanları, mentorları olacak. İlk defa mentorluk sistemini getiriyoruz. Her sektörden iş adamı, yönetici ya da sektör profesyonelinin en az 10-15 öğrencimizi alıp, onlara mentorluk yapmasını sağlayacağız."

"KOBİ'lere de dijitali öğreteceğiz"

Dijitalleşmeyi anlamayan, bilmeyen, öğrenmek isteyen KOBİ'lere de öğrencileri vasıtasıyla tersine mentorluk yapacaklarını bildiren Büyükuslu, bu şekilde yüksek öğretimde devrim yapacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Büyükuslu, beyin avcılığı yapmak istediklerinden söz etti. Türkiye'de çok zeki ve çok iyi fikirlere sahip çocuklar olduğuna dikkati çeken Büyükuslu, iyi beyinlerle doğru kişileri bir araya getirmek istediklerinden bahsetti.

Türkiye'nin temel kurtuluşunun dijital ekonomiye geçiş olduğuna dikkati çeken Büyükuslu, şunları söyledi:

"İhracatımızda teknolojik ürünlerin payı yüzde 3 civarında, bunu artırmalıyız. Artıran ülkeler bunu, insan kaynağı ile yapıyor. Yerli ve milli kavramı çok doğru bir kavram. Made in Turkey değil, Made from Turkey yapmalıyız. Türkler tarafından yapılması ve Türkiye'de yapılması gerekiyor, buna dönmemiz gerek.

Bunun için de üretim milliyetçiliği gerek. Yerli ve milli ürün üretecek beyinleri burada yetiştirmek istiyoruz. Yerli ve milli ürüne dönüş bir kalkınma modeli. Bu dönüşümü yapacak beyinleri yetiştirmeliyiz. Diploma üreten değil, Ar-Ge yapan, proje bazlı üniversitelerde yetişir bu beyinler. Bilim, endüstri için, toplumsal fayda için yapılır."

Ali Rıza Büyükuslu, şirketlerin istediği nitelikte insan ve iş gücü yaratacaklarını, bu hedefle çalışacaklarını kaydetti.

Büyükuslu, "Vatanını, ülkesini, toprağını, bayrağını seven, milli değerlerine sahip iyi insan yetiştirmek istiyoruz. İyi insan da bu konunun bir parçası. Çok vasıflı kişiler yetiştirirsiniz ama iyi insan yetiştiremezseniz eksik kalır. Problem değil, sorun çözen çocuklar yetiştireceğiz." diye konuştu.

"Yeni dijital dünya, farklı kültürlerin bir araya gelmesi ve iş birliği yapması ile hareket ediyor"

İsbirligi.com.tr kurucusu Evren Ersoy da Türkiye'deki herkesin dünya vatandaşı halkasının bir parçası haline gelmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Ersoy, "Küreselleşme ve kültür kavramlarını, varlıklarını önemsiyoruz. Yeni dijital dünya, farklı kültürlerin bir araya gelmesi ve iş birliği yapması ile hareket ediyor. Kıtalar arası yolculuklar sonrası kurulan girişimlerin başarı sayısı artıyor. Sürdürebilirlik için çeşitlilik ve farklılık büyük önem arz ettiğinden, tüm dünya vatandaşlarının belirli yıllarda farklı kültürlerde yaşaması ve o ülkeye katma değer sağlaması tüm dünyanın değişimi ve dönüşümü için önemli bir misyondur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA