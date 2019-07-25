Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza İstanbul'da



Brezilyalı oyuncu: Şu an transfer durumu yok

Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA

Suudi Arabistan temsilcisi El Ahli'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.

Kulübünün sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'dan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a gelen de Souza, İstanbul Havalimanı'nda kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kafilenin Cidde'ye devam ettiğini, kendisinin üç günlük tatil için İstanbul'da kalacağını kaydeden Brezilyalı futbolcu, "Burada olduğum için iyi duygular hissediyorum. İstanbul'u çok seviyorum ve burası benim ikinci evim. Yeniden burada olmaktan mutluyum" dedi.

İstanbul'a gelen ailesine Suudi Arabistan vizesi almak için kendisinin de geldiğini aktaran Souza, 3 gün İstanbul'da olacağını belirtti. Transfer teklifleri aldığını doğrulayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaray'a transferiyle ilgili soruya ise, "Hayır, transferim için bir şey konuşamam. Çünkü şu an öyle bir transfer durumu yok" şeklinde yanıt verdi. Terminalde personel ve yolcuların ilgisiyle karşılaşan Josef de Souza, fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Terminalden çıktıktan sonra taksiye binen Souza, konaklayacağı otele hareket etti.



Kaynak: DHA