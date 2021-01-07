Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
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Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

07.01.2021 14:28 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:32
Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Fenerbahçe - Alanyaspor takımları arasında oynanacak karşılaşma koronavirüs önlemleri dahilinde oynanacak. Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Alanyaspor Maçı 07 Ocak Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe-Alanyaspor Maçı 19:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ, CANLI İZLENECEK Mİ?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

FENERBEHÇE - ALANYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Mert Hakan, Pelkas, Thiam

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

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