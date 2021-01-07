Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?