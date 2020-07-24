HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Fenerbahçe, ligdeki son maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, ligdeki son maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
24.07.2020 09:13 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:40

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galip gelemeyen sarı-lacivertliler, 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç, maçta görev yapamayacak.

Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muric, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı dolayısıyla Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Luiz Gustavo ise koşulara başladı. Brezilyalı futbolcunun durumu, bu akşam yapılacak son antrenmanda teknik heyetin kararı doğrultusunda belli olacak.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Güncel
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık 3. Sayfa
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı 3. Sayfa
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı Güncel
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı Ekonomi
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı Ekonomi
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna "Gülpin" ismini koymaktı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Mensur Işık Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hande Erçel Acun Ilıcalı Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Okan Buruk Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, ligdeki son maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 10:12:31. #1.14#
title