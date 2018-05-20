Fenerbahçe Doğuş, Avrupa Finalini Kaybetti

THY Euroleague'de Final Four heyecanı final maçı ile sona erdi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden organizasyonda son şampiyon unvanıyla yer alan Fenerbahçe Doğuş, finalde güçlü Real Madrid ile kozlarını paylaştı. Parkeden Real Madrid 85-80'lik skorla galip ayrıldı ve bir numaralı kupanın sahibi oldu.

MELLI'NIN 28 SAYISI YETMEDİ

Nefes kesen maçta gülen taraf olan Real Madrid, 1 numaralı kupayı Euroleague dönemindeki ikinci toplamda da 10. kez kazandı. Üst üste ikinci Euroleague zaferinin kıyısından dönen Fenerbahçe'de Nicola Melli'nin 28 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Real Madrid'de ise Fabien Causeur 17 sayı kaydetti.

ZALGIRIS, CSKA MOSKOVA'YI YENEREK 3. OLDU

Günün diğer maçında ise Zalgiris Kaunas ile CSKA Moskova üçüncülük için bir araya geldi. Zalgiris Kaunas, ilk üç çeyreği üstün götürdüğü ve son çeyreğe 69-48 önde girdiği maçta CSKA'yı 79-77 mağlup etti. Son çeyrekte 29-10 üstünlük kuran ve ciddi bir geri dönüşe imza atan CSKA'nın çabası mağlubiyete yetmedi.