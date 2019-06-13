Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz izle

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü karşılaşması oynanacak. Son maçta Anadolu Efes durumu 1-1'e getirmişti. Ülker Arena'da oynanacak maçta Fenerbahçe Beko, saha avantajı ile maçı kazanmak ve üstünlüğü yeniden ele geçirmek istiyor. Peki Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 3. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçı saat 21.00'de TRT SPOR'dan naklen şifresiz yayınlanacak.

SERİDE DURUM 1-1 OLDU!

Final serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, ilk maçtan 73-56 galip ayrıldı. Ligde 2009'dan bu yana şampiyonluğu bulunmayan Anadolu Efes ise normal süresi 86-86 biten serinin ikinci müsabakasını uzatma bölümü sonunda 101-93 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

FİNAL SERİSİ PROGRAMI

İlk 2 maçı Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak final serisinin programı şöyle:

9 Haziran Pazar:

17.00 Anadolu Efes 56- 73 Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

11 Haziran Salı:

18.45 Anadolu Efes 101- 93 Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

13 Haziran Perşembe:

21.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15 Haziran Cumartesi:

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

21 Haziran Cuma: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)