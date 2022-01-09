Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.