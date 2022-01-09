Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.