FBI Direktörü Wray, ABD Senatosunda Kongre baskınına ilişkin soruşturma kapsamında tanıklık edecek
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FBI Direktörü Wray, ABD Senatosunda Kongre baskınına ilişkin soruşturma kapsamında tanıklık edecek

02.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:46
FBI Direktörü Wray, ABD Senatosunda Kongre baskınına ilişkin soruşturma kapsamında tanıklık edecek

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, bugün ABD Senatosunda yürütülen 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verecek.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, bugün ABD Senatosunda yürütülen 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verecek.

Wray, senatodaki soruşturma kapsamında, ABD Senatosu Yargı Komitesinin huzuruna çıkacak.

Komite üyeleri, Wray'e, FBI'nın baskına ilişkin istihbaratlarla ilgili diğer kolluk kuvvetleriyle yeterince iletişim kurup kurmadığına ilişkin sorular soracak.

Ayrıca, Wray'in, FBI'ın "beyaz milliyetçi grupları" ve "şiddet yanlısı gruplardan" gelen ulusal güvenlik tehdidiyle nasıl mücadele ettiği ve büronun sorunu çözmek için yeterli kaynaklara sahip olup olmadığı sorularına yanıt vermesi bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'in Wray'in görevde kalmasını istediğini açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bu göreve atadığı Wray, 6 Ocak Kongre baskınının ardından yeterli önlemlerin alınmadığı eleştirilerine maruz kalmıştı.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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