Fatih Terim'den 17 Mayıs Paylaşımı: Galatasaray Ruhunu Tarihe Yazdırdık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün UEFA Kupası'nı kazanmasının 18'inci yıl dönümünde paylaşım yaptı.

"SADECE KUPA KALDIRMADIK"

Günün ilk dakikasında paylaşımı yapan Fatih Terim, "Biz 17 Mayıs'ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. Nice kupalara." ifadelerini kullandı.