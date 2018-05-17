Fatih Terim'den 17 Mayıs Paylaşımı: Galatasaray Ruhunu Tarihe Yazdırdık
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Kupasını kazanmasının 18'inci yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşım yaptı: Galatasaray ruhunu ve kimliğini tarihe yazdık.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün UEFA Kupası'nı kazanmasının 18'inci yıl dönümünde paylaşım yaptı.
"SADECE KUPA KALDIRMADIK"
Günün ilk dakikasında paylaşımı yapan Fatih Terim, "Biz 17 Mayıs'ta sadece bir kupa kaldırmadık. Galatasaray ruhunu ve kimliğini futbol tarihine yazdırdık. Yenileri için ise nefesimiz yettiğince çalışıyoruz. Nice kupalara." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (4)
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İmparator varsa sıkıntı yokCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Çocukluğumda üst üste 4 lig şampiyonluğu, UEFA kupası, UEFA süper kupa şampiyonluğu, sayısız Türkiye kupasına şahit oldum. Futbolu Galatasarayla öğrendim onunla sevdim. Soruyorum: Galatasaraylı olmama şansım varmıştı?Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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İmparator Fatih TERİM.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Ne Bursadan gol haberi mi var? 2-2 mi? Hobaaa futbolcular omuzlarda. Herkes sahaya koşuyor. Saraçoğlu bayram yeri. Anons: durun lütfen durun bir yanlışlık olmuş maç 2-1 bitti. Futbolcular omuzlardan indiriliyor, stadın koltuklarını söküp tirbünü ateşe veriyorlar. Polis arabasını ters çeviriyorlar. Kendi futbolcularını taşıyan takım otobüsünü taşlıyorlar. Aziz yıldırım 3 aylığına eve kapanıyor. Evet Fenerliler size özel bu muhteşem duyguyu tekrar yaşamak istiyorsanız SAZAN yaz 1907ye gönder, iki dakikalık şampiyonluk Sevinci cebine gelsin :)Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır