Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketi, İsrailli diplomatik misyon şefinin ülkeye gelmesini kınadı
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Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketi, İsrailli diplomatik misyon şefinin ülkeye gelmesini kınadı

27.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:36
Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketi, İsrailli diplomatik misyon şefinin ülkeye gelmesini kınadı

Fas'taki en büyük İslami cemaat olan Adalet ve İhsan Hareketi, İsrail'in diplomatik misyon şefi olarak atanan David Govrin'in başkent Rabat'a gelmesine tepki gösterdi.

Fas'taki en büyük İslami cemaat olan Adalet ve İhsan Hareketi, İsrail'in diplomatik misyon şefi olarak atanan David Govrin'in başkent Rabat'a gelmesine tepki gösterdi.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adım için "felaket" ifadesi kullanılarak, "Bugün, Fas halkı için hüzün ve öfke günü." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkedeki tüm güçlere, siyonistlerle normalleşmeye karşı birlikte çaba harcama çağrısı yapılan açıklamada, Filistin halkına, işgale, ırkçılığa ve siyonist terörizme karşı savaşlarında destek vermeye devam edecekleri vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, iki ülke arasında yapılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Fas'a geçici diplomatik misyon şefi olarak atanan eski Kahire Büyükelçisi David Govrin'in başkent Rabat'a ulaştığı bildirilmişti.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak verdiği 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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