Fadıloğlu, Afrin İçin Yaşlılardan Dua İstedi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yaşlılar Haftası nedeniyle Gaziantep Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Yaşlılarla birlikte uzun süre vakit geçiren Başkan Fadıloğlu, çeşitli hediyeler sunarak, "Afrin'deki kahraman askerlerimiz için hepinizden dua bekliyorum" dedi.

Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyarette yaşlıların ellerini öperek, Yaşlılar Haftasını kutladı. Büyüklerinin halini ve hatırını soran Başkan Rıdvan Fadıloğlu, günün anısına çeşitli hediyeler sundu. Yoğun iş temposundan ziyarete fırsat bulamadıklarını ifade eden Fadıloğlu, "Öncelikle hepinizin ellerinden öpüyorum, Yaşlılar Haftanızı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah hiçbir zaman sizleri başımızdan eksik etmesin. Malum Afrin'de vatanımız ve milletimiz için mücadele eden kahraman askerlerimiz için duanıza talibiz. Büyüklerimizin duası bizim en önemli unsurumuzdur. Sizler bizim için her zaman dua kapımızsınız. Rabbim sağlıklı ve uzun ömürler versin. Bizler sizleri sık sık ziyaret etmek istiyoruz fakat sizlerde kabul edersiniz ki çok yoğun bir tempo içerisinde çalışıyoruz. Daha sık gelmeyi gönül arzu ediyor ama imkanlar dahilinde her zaman gelmeye gayret göstereceğiz. Ben tekrar gününüz kutlu olsun, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Böylesine anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkürlerini ileten huzurevi sakinleri ise, "Yaşlılar Haftası nedeniyle bizleri ziyaret eden Başkanımıza öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız tarafından sık sık hatırlanmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Sağ olsun bugün bizleri ziyaret ederek, günümüzü kutladı, çeşitli hediyeler sundu. Gerçekten çok güzel karşılandık. Başkanımız bugünde olduğu gibi bizleri sık sık ziyaret ediyor. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - GAZİANTEP