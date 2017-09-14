Face Id En Fazla Kaç Yüz Tanıyabilecek?

Apple tarafından 12 Eylül tarihinde gerçekleştirilen etkinlikle tanıtılan yeni iPhone akıllı telefonlar arasında en dikkat çekici model olan iPhone X, yüz tanıma teknolojisi Face ID ile fark yaratıyor. Peki, Face ID için kaç kişinin yüzünü kaydedebileceksiniz?



iPhone X için Face ID sadece sahibini tanıyacak!



Maalesef, Face ID hakkındaki kötü haberi vermek zorundayız. iPhone X Face ID sadece ama sadece 1 yüz tanıyabilecek. Kısacası iPhone X adeta sahibinden başka kimsenin yüzünü görmek istemiyor. Bu sebeple siz yüz tanımlama ile cihazınızın kilidini açmadan bir aile fertleriniz veya arkadaşınız ile cihazı paylaşamayacaksınız. Belki ileriki dönemde Apple daha fazla yüz için destek sağlayabilir.







Face ID"den farklı olarak Touch ID için 5 farklı parmak izi tanımlanabildiğini hatırlatalım. Tabii ki bunda parmak izi tanımlama teknolojisi için kullanıcıların farklı parmaklarını da tanımlama gereksinimi büyük rol oynuyordu. Ayrıca isteyenler ise, aile fertlerinin de parmak izini kaydederek kolay erişim sağlayabiliyordu. Apple, rastgele bir kişinin Face ID teknolojisini kırma şansının 1 milyonda 1 olduğunun altını çiziyor. Bu oran Touch ID teknolojisi içinse 50 binde 1.



Gerçek hayatta Face ID"nin ne kadar başarılı çalışacağını ise ancak ürün piyasaya çıktıktan sonra öğrenebileceğiz. Apple etkinliğinde iPhone X"in Craig Federighi"nin yüzünü ilk seferde tanıyamaması, internetin en çok konuşulan konularından birisi oldu. Öte yandan, bunun sebebi tam olarak netlik kazanmış değil.