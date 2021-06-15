EYÜPSULTAN'DA EVİNİ SU BASAN 65 YAŞINDAKİ KADIN AMELİYATIMI ERTELEDİM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EYÜPSULTAN'DA EVİNİ SU BASAN 65 YAŞINDAKİ KADIN AMELİYATIMI ERTELEDİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan yağmur bazı noktalarda sele dönüştü, evleri su bastı.

İstanbul'da etkili olan yağmur bazı noktalarda sele dönüştü, evleri su bastı. Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde evini su basan Gülebatın Saltan Ben hastanedeydim. Komşular beni arayıp, haber verdi. Sel bastı diye varis ameliyatımı olamadan geri geldim dedi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur öğlen saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. İstanbul'un bazı ilçelerinde hayatı durma noktasına getiren yağmur nedeniyle bazı yerleri de su bastı. Eyüpsultan İlçesi İslambey Mahallesi de onlardan biriydi. İslambey Caddesi üzerindeki birden fazla dükkanın bodrum katını su bastı, esnaf kendi çabalarıyla suyu boşaltmaya çalışsa da başarılı olamadı, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri su tahliye ekipmanlarıyla, bodrum katlarını basan suyu tahliye çalışması başlattı. Bir berber dükkanının altındaki su kuyusu yağmurun etkisiyle taştı. Su çekilse de geride çamur izleri kaldı. İslambey mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokağı'ndaki birkaç apartmanın bodrum katındaki daireleri de yağmur nedeniyle su bastı. Eşyaları kullanılamaz hale gelenler önce itfaiyenin yardımıyla sonra da kendi çabalarıyla su birikintileri ve çamuru temizlemeye çalıştı.

EVİ SEL BASTIĞININ HABERİNİ ALDIM AMELİYATIMI ERTELEDİM

65 yaşındaki Gülebatın Saltan Burayı üçüncü defa su basıyor. Çocuklarım çamurdan hasta oldu. Eşyalarımın hepsi gitti. Bugün de hastanedeydim, hastanede ameliyat olacaktım olamadım. 'Hocam evleri su basmış' dedim, beyim de torunumun sünnetindeydi, onlar oradaydı, ben hastanedeydim. Komşular aradı beni, haber verdi. Sel bastı diye varis ameliyatımı olamadan geldim diye konuştu.

EŞYALARIN ÇOĞU KULLANILAMAZ HALE GELMİŞ

Cengiz Saltan Ben evde değildim haber geldi, dediler ki 'evi su bastı' geldim bir baktım her taraf su içinde. Torunum hastanede sünneti vardı, telefon geldi yeğenden, geldim baktım, vaziyet bu. Eşyalar gitmiş, kullanılamaz hale gelmiş. Çek-yat, karyola hepsi, parkeler kabarmış bunların değişmesi lazım dedi.

BEN BU DÜKKANDA LAĞIM KOKUSUNDAN MÜŞTERİ TRAŞ EDEMİYORUM

Dükkanının bodrum katını su basan erkek berberi Serkan Öz Aşırı yağmurlarda su kanallarından sular geliyor dükkanın altına, bu da çevre esnafına büyük sıkıntı yaratıyor. Yıllardan beri bu böyle, bir şeyler yapılması lazım. Ben burada tıraş yapamıyorum mesela lağım kokusundan şeklinde konuştu.

EYÜPSULTAN'DA EVİNİ SU BASAN 65 YAŞINDAKİ KADIN AMELİYATIMI ERTELEDİM
EYÜPSULTAN'DA EVİNİ SU BASAN 65 YAŞINDAKİ KADIN AMELİYATIMI ERTELEDİM
EYÜPSULTAN'DA EVİNİ SU BASAN 65 YAŞINDAKİ KADIN AMELİYATIMI ERTELEDİM
EYÜPSULTAN'DA EVİNİ SU BASAN 65 YAŞINDAKİ KADIN AMELİYATIMI ERTELEDİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi, 13 kantin daha kapanma yolunda
BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi, 13 kantin daha kapanma yolunda
Selde mahsur kalan vatandaş otomobilinin üstüne çıkıp böylece kurtarılmayı bekledi
Selde mahsur kalan vatandaş otomobilinin üstüne çıkıp böylece kurtarılmayı bekledi
Talha Uğurluel'e 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
Talha Uğurluel'e "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Selma Ergeç Burcu Biricik Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EYÜPSULTAN'DA EVİNİ SU BASAN 65 YAŞINDAKİ KADIN AMELİYATIMI ERTELEDİM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 17:14:05. #1.16#

title