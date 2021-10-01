DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - EXPO 2023 Danışma Kurulu 3. Kez Toplandı

Onikişubat Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ın adını dünyaya duyuracak projesi EXPO 2023'ün Danışma Kurulu toplantısı için Rekreasyon alanda toplanıldı. Kahramanmaraş Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve KİÜ Rektör Yardımcısı Adnan Küçükönder katıldı.

EXPO 2023 Kahramanmaraş'ta gelinen son nokta ve ilerleme raporu görüşüldü. Kısa zaman önce Kristal Lagüne su verilmeye başlanmış, dolması için 45 gün süreceği belirtilmişti. Alanda bulunan birçok yapının fiziksel inşaatının tamamlandığı, yeşillendirme çalışmalarının da kısa zamanda başlayacağını belirten Başkan Mahçiçek, bu projenin şehrimize çok büyük bir marka değeri kazandıracağını, bölgesel anlamda da büyük katkıları olacağını söyledi.

Toplantının ardından Kristal Lagünde ve alanda incelemeler yapan heyet, EXPO 2023 için değerlendirmelerde bulundu.

Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun şu şekilde konuştu.

"Expo çalışmalarını yerinde izledik, gördük. Güzel gelişmeler ve ilerlemeler var. Bittiğinde şehrimize çok anlamlı bir değer katacak. Onikişubat Belediyemize ve diğer belediyelerimize, katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Projemiz tamamlandığında şehrimiz adına önemli bir kazanım olacak. Hayırlı olsun şimdiden. "

Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör şu açıklamalarda bulundu.

"Sayın Valimiz Başkanlığında Danışma Kurulumuz toplanmıştır. Bir şehirde ne kadar çok uluslararası etkinlik varsa, o şehrin kapasitesini gösterir. Expo da o etkinliklerden biri. Uluslararası edebiyat, şiir, bisiklet yarışları gibi birçok etkinlik düzenliyoruz.

Expo 2023 alanımız Ceyhan nehrinin ve barajların olduğu bir bölge olması hasebiyle doğal güzelliklere sahip. İlçe belediye başkanlarımızla bu bölgeyi bütüncül değerlendiriyoruz. Üst düzey bir koordinasyonla bu alanı Kahramanmaraşımızın en güzel alanlarından biri yapmaya gayret ediyoruz. Expo'dan sonra da burası bir millet bahçesi, rekreasyon alan olarak hizmet verecek. Hemen köprünün üst tarafında yaptığımız millet bahçesi, içerisinde tam olimpik bir yüzme havuzu, sosyal alanlar, burada yapılacak sedde gibi birbirini tamamlayan bütüncül planlanması ve faaliyete geçmesi Kahramanmaraş'a çok değer kazandıracak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. "

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise şu değerlendirmelerde bulundu.

"EXPO 2023 Danışma Kurulumuzla belirli zamanlarda toplanıyor ve yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi sunuyoruz. Sayın valimiz riyasetinde toplandık, gelişmelerle ve gidişatla ilgili son durumu bilgisi verdik. Çalışmalarımız planlanan takvime göre gidiyor. Tüm işlerimizi 2022 sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Son olarak yeşillendirmeyle, kafelerimizin açılmasıyla EXPO öncesi ve sonrası bu alanları hizmete sunacağız.

Kahramanmaraş'ın marka değerini yükselteceğine, bir değer katacağına inanıyoruz. Bugün de bu vesileyle bir araya geldik yerinde değerlendirdik. Sayın Valimiz, Büyükşehir ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız, Üniversitelerimizin Rektörlerine teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, bizleri onurlandırdılar. "

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay şu açıklamalarda bulundu.

"Maraşımızın tanıtımına katkı sunacak, değerine değer katacak standartlarda bir çalışma şu anda yapılıyor. Bu projeyi 2023'te dünyaya tanıtmış olacağız. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak üzerimize düşenleri ve alt yapı çalışmalarımızı hazırlıyoruz. Başta Hanefi Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. "

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise şunları söyledi.

"Yerinde gördük ki çalışmalar tamamlanıyor. Biz de Sütçü İmam Üniversitesi olarak EXPO ile sıkı bir diyalog içerisindeyiz. EXPO ile Kahramanmaraş değerine değer katacak. Bu birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz daha iyi yerlere gelecek. Ben şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. "

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Adnan Küçükönder şu sözlere yer verdi.

"Üniversite olarak her türlü desteği veriyoruz. Geçen hafta Expo 2023 projesi dahilinde karma sergiyi açtık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. "

Toplantı sonrası alanı gezen Danışma Kuruluna Başkan Mahçiçek, kıyı tahkimatı ve Sır Barajı içi su tutucu sedde aksının yapılacağı noktada bilgi verdi. EXPO alanının gezilmesinin ardından toplantı sona erdi.

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