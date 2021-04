Evlilik Yıldönümü Sözleri 2021 | Evlilik Yıldönümü Sözleri Kısa, Uzun, Mesajları ve Yazıları

Evlilik yıldönümü sözleri sayfamızdan evlilik yıl dönümüze özel kısa, uzun, etkileyici, evlilik yıldönümü sözleri mesajları ve yazıları bulabilirsiniz...

Evlilik yıldönümü için eşine alacağı hediyeye güzel bir söz eklemek isteyenler doğru yerdeler. Özellikle evliliğim birinci yıldönümü hemen herkes tarafından oldukça önemsenir. Bu özel günde eşinin yüzünde tebessüm oluşturmak, onu mutlu etmek isteyenler çeşitli hediyelerin yanı sıra en güzel evlilik yıldönümü mesajları ve sözleri ile de bu hediyeyi farklı bir boyuta taşımak istiyor. 2020 En güzel, kısa, uzun, anlamlı, duygusal, romantik ve aşk dolu evlilik yıldönümü seçenekleri için ayrıntıları inceyebilirsiniz. İşte 2020 en güzel evlilikyıldönümü mesajları ve sözleri!

EVLİLİK YILDÖNÜMÜ SÖZLERİ

Nice mutlu yıllarda, birlikte yaşlanmak dileği ile. Ellerimiz birbirine daha da sıkı sarılarak hiç ayrılmasın. Mutluluğumuzun bir ömür boyu sürmesi dileğimle güzel karıcığım. Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım. Seni her geçen yıl daha çok seviyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım, nice aşk dolu yıllarımız olsun. Seni Seviyorum. Aşk iki bedende yaşayan tek ruhtan oluşur. Ruhum evlilik yıldönümümüz kutlu olsun Evlilik sadece seninle anlam kazanıyor Bir tanem. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Her günümüz birbirimizi daha çok severek ve birbirimize daha çok bağlanarak geçsin. Yaşamıma kattığın her yeni güzellik için sonsuz teşekkürler. İyi ki evlenmişiz karıcığım. Bugün, yarın ve sonsuza dek, kendim kadar seni de seviyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Beni ben yapan senin varlığın canım. Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler. Seni seviyorum. Beni ben yapan senin varlığın canım! Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler? Seni seviyorum. Bir elmanın iki yarısı gibi yaşam boyu birbirimizi hep tamamlamamız dileğiyle. Mutluluklar aşkım. Evlilik sonsuzluk yolunda ilk adımı atmaktır. Mutluluğunuz daim olsun, sevginiz sonsuza dek sursun! Yaşamımız boyunca güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardımızda kalsın. Seni çok seviyorum bir tanem. EVLİLİK YILDÖNÜMÜ SÖZLERİ Birleşen ellerimiz ve kalplerimiz birbirinden hiç ayrılmayacak. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun canım. Her günümüzü her an bitmeyecekmişcesine seninIe yaşamak istiyorum. EvIiIik yıIdönümümüz kutIu oIsun birtanem… Yuvamın prensesi, varlığın yaşamıma tarifsiz anlamlar yükledi. Birlikte nice yıllar geçirmek dileği ile canım. Sana eşinle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir yasam diliyorum. Her ikinizi de tebrik eder, mutluluklar dilerim. Yeryüzündeki en büyük mutluluk huzurlu bir evliliktir. Seninle huzurluyum aşkım. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Bir elmanın iki yarısı gibisiniz. Yaşam boyu bunu korumanız ve birbirinizi hep tamamlamanız dileğiyle… Mutluluklar! Yıllar geçse de aşkımız ilk günkü gibi. Yaşattığın ve yaşatacağın tüm mutluluklar için binlerce teşekkürler hayatım. O büyük gün daha dün gibi; fotoğraflar sarardı ama düğün pastamızın tadı hala damağımda. Nice nice yıllara hep elele… Tüm yaşantınız boyunca en güzel günleri, en neşeli anları ve sevginin doruklarını beraber yaşamanızı dilerim. Mutluluklar? Hayat denen bu yolu seninle paylaşıyor olmam ne büyük bir talih benim için, iyi günde ve kötü günde daha nice yıllara birlikte. Birleşen elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Bir hayatı tüm güzellikleriyle paylaşmanız dileğimle. Mutluluklar! O büyük gün daha dün gibi, başima gelen en güzel mutluluktu seninle hayatimi birleştirmek oldu. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Allah'a mahsustur her canlı bir eş arar. Taşın kalbi yok ama onu da yosunlar sarar. Seni çok seviyorum evliliğimizde nice yıllara. Bir yaşam boyu birbirinizi sevmeniz ve hep neşe içinde, huzurlu Evlilik Yıldönümü Mesajları bir hayat sürmeniz dileğimle. Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Dilek tutman için yıldızların kayması mı gerekiyor illa ki? Gönlüm gönlüne kaydı yetmez mi? Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım… Sevdan üflendi bir kere vakit aşk-ı kıyamet. Sen kopuyorsun yüreğimde; gönlüm gönlüne emanet. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım… Sevgi, rüzgârla savrulan tohumların düştüğü yerde açan bir çiçektir. Seni çok seviyorum ve evliliğimizin. Yılında yıldönümümüzü kutlarım. Bu kutlu anlarında yaşamamın solumayı bile unutuyorum; sanki ölümsüzlüğü tutuyorum! Hayatımın anlamı sonsuza kadar birlikte olmak dileğiyle. Yıllar geçmiş olsa da evlilik yıldönümümüzden sana olan sevgim ilk günkü kadar taze aşkım seni çok seviyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Gözlerinin "Kahve'sinden" koy ömrüme, kırk yılın hatırına "Sen'de" kalayım! İyi ki ömrümün sahibi olmuşsun. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım… EVLİLİK YILDÖNÜMÜ MESAJLARI Gözüm gözüne değmeden yazdığım şiirlerim melal. Varsın değmesin razıyım ey yâr böylesi daha helal! Ey gönlümün sahibi evlilik yıldönümümüz kutlu olsun… Güzel Allah'ım bize ve ailemize uzun, huzurlu ve sağlıklı ömürler nasip etsin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun bir tanem… Senin gülüşün cennetten atılan bir ekmek kırıntısı gibi! Ben ise bir serçe gibi, karın tokluğuna seviyorum seni. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım… Ey canımın sahibi yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var. https://www.neguzelsozler.com İyi ki senle evlenmişim. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun gönlümün sultanı… Yum gözünü aç elini. Yüreğim senindir. İster cam kenarına koy, güneş alsın. İster can kenarına koy, hep sende kalsın. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım… Güneşin buz tuttuğu yerde bir alev görürsen bil ki o, yalnız ve yalnız senin için yanan kalbimdir. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun, seni çok seviyorum aşkım. Yarım kalmış şiirlerim gibisin, yaşanmamış çocukluğumsun, anılarımda öylesine eksiğim sensiz öylesine sahipsiz. Sen benim hayat arkadaşım en kıymetli hazinemsin. Sen benim ömrümün sahibi, hayatımın neşesi evladımın annesi sevgili karımsın. İyi ki varsın. Hep yanımda benimle olman dileğiyle evliliğimizin yeni yılı kutlu olsun… Bir daha asla umutsuzluga kapilmamak için seni tanımış olmak bile yeterli, Dünyamı yaşanır halegetiren güzel sevgilim, varlığın şükür sebebim. Nica yıllarımız olsun. Seni severim durmadan. Gökyüzünün berraklığı kadar severim. Yağmur damlaları her düştüğünde, toprağa toprağın çiçek açması kadar severim. Yıldönümümüzü kutlarım aşkım. Karadutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem ağaç isem dalımsın salkım saçak, petek isem balımsın ağ ulum günahımsın vebalimsin. Nice nice yıllara. Gün gelir gidersen basımın tacı, kalbimi yerinden sökmeden gitme, sensizliğin bende var mı ilacı, kalbime bir kurşun sıkmadan gitme. Evliliğimizde nice yıllara bir tanem. Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim. Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Her şeyim sensin bir tanem. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım… Düğünümüz yıllar önceydi. İlk günkü heyecan, neşe ve mutluluk hala gözlerinde. Bir ömür boyu o gözlerde huzur bulmak tek dileğim. Nice mutlu yıllarda birlikte olmak dileğiyle. Biz birbirine ait iki yüreğiz. İki kişilik bir dünya yarattık kendimize. İki kişilik dünyamız çocuklarımız ve torunlarımızla şenlensin canım. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Zannetme ki gözlerim sana baktıkça bıkacak, ölsem de ruhum seninle kalacak, kapanırsa gözlerim senden önce bu hayata, inan ki son sözüm seni seviyorum olacak. Nice nice onlu senelere. Elinden tutup nereye gittigini umursamadan yürüyecek birisi olmaliydi, ben bu yolculuga seninle çikmayi sonuna kadar seninle gidip bu yolu sadece senin elinden tutarak yürümeyi seçtim… Seni asil insanların basit sevgileriyle değil, basit insanların asil sevgileriyle sevdim. Bu güzel aşkımıza nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim. Evliliğimizde nice nice yıllara. Seninle hep birlikte yaşlanmak, hayallerimizi paylaşmak ve hep ileriye bakmak için çıktığımız yolda, hep birlikte, hep omuz omuza ve yan yana olmak tek dileğim. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Evimin reisi, kalbimi sahibi canım kocam. Bir yılı daha senin gözlerinin içine bakarak geçirmeyi nasip eden Allah'a şükürler olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yıldönümümüz kutlu olsun… Alnımın yazısı, canımın canı güzel melek. İyi ki evlenmek için beni seçtin. Hayatımın sonuna kadar hep başucumda ol. Seni çok ama çok seviyorum güzel karım… Evliliğimizin bir yılını daha kutlarım… Geride bıraktığımız onca yılda her daim yanımda var olarak hayatımı güzelleştirdiğin ve desteğini hiçbir zaman eksik etmediğin için sonsuz teşekkür borçluyum sana. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Güneş doğmayı unutabilir, sabah olmayı, yağmur yağmayı ama ben seni asla. Çiçekler açmayı unutabilir, kuşlar uçmayı, baharlar gelmeyi ama ben seni asla. Evlilik yıldönümünde seni öpüyorum bir tanem. Hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara. Akan yıldıza. Evliliğim daha nice nice yıllara kadar sürsün bir tanem. Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur, bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur. Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır, bir bakış bir aşığı saatlerce ağlatır. Seni seviyorum. Yıldönümümüzü kutlu olsun aşkım. Aşk dediğin nedir ki tenden bedenden sıyrık, çocukların içinde yaşadığı bir çığlık, aşk dediğin nedir ki histen nefesten varlık, umutsuzluk içinde karanlığa son ıslık. Seni çok seviyorum karıcığım, nice evlilik yıldönümlerine. Sana yüzlerce anlam yükledim: aynı anda koca bir kadın, ufacık çocuk, masum bir bebek, şefkat dolu anne, vefakâr abla, güldüren kardeş, tatlı bir sevgili, bir tanecik dost ve harika bir eşsin. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Gel çıkalım sevgilim gel gel kurtaralım birler hanesinden çekelim gidelim bir uçtan uca açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar sevelim sevelim sevelim sevebileceğimiz kadar. Hayat arkadaşım evliliğimiz sonsuza kadar sürsün. Birlikte gülebilmek, gezebilmek, mutlu olabilmek, şaşkınlıklar ve sevinçler yaşayabilmek için, en önemlisi de birbirinizi hep sevebilmek için bolca "zaman" ınız olmasını diliyorum? Elleriniz ve gözleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Mutluluklar. Aşk şiirdir okunur, yüreklere dokunur, kalbin içine konur, aşk sevgi çiçeğidir. Sevgi aşkın dilidir, sevenin yüreğidir, aşk sevgiye köledir, aşk sevgi ölçeğidir. Seven noktayı koymaz, virgülle de ayırmaz, paragrafı taşırmaz, aşk yüreğin gülüdür. Seni özlemek, üşümek gibidir soğuk bir akşamüstü, yağmurun altında yürümek gibi sırılsıklam, titreye titreye. Sıcak bir yer bulup sığınmak istersin ya hani, öyle ihtiyacım var işte, yüreğine sığınıp, nefesinde ısınmaya. Evliliğimiz tekrar tekrar kutlu olsun. Ne zaman bir şiir okunsa aklımdasın, ne zaman bir telefon çalsa karşımdasın, sen tanrımın en güzel armağanı, sen hayatımın en gerçek yalanı, sen bütün huylarımı ezbere bilen, sen gözyaşlarımı en iyi silen, sen dünyanın en güzel kadını evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Evlenmek için ne çabalar, ne mücadeleler verdik. Bazen güldük bazen ağladık, bazen ayrıldık bazen barıştık. Ama sevgimiz birbirimize bağlılığımız hiç bir zaman eksilmedi. Küçük yüreğime dünyaları sığdırdın. Artık karımsın canımın yarısıydın artık tümü oldun. Şeni çok seviyorum evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun seninle karı koca olarak nice yıllara.