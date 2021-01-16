Evlerden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Evlerden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

16.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:15
Evlerden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

Antalya'da, evlerden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 5 zanlı tutuklandı.

Antalya'da, evlerden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan T.Y, A.B, S.T, K.Ö. ve C.C. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kadın zanlıların, dikkati çekmemek için hırsızlık yapacakları bölgeye göre giyindikleri öğrenildi.

Y.E'nin, Demre ilçesindeki evinden 8 Ocak'ta 350 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün 5 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların evlerindeki aramada yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 9 bin 930 lira ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Selçuk Özdağ Vladimir Putin Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Aleyna Tilki Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Ankara Mesut Özil Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evlerden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 16:17:46. #1.15#
title