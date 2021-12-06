EVİNİN ÖNÜNDE BACAĞINDAN VURULDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EVİNİN ÖNÜNDE BACAĞINDAN VURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Hasan Ali U. evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Hasan Ali U. evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Ali U., evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Hasan Ali U. tüfekle ateş açılması sonucu sol bacağından yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Hasan Ali U., Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

EVİNİN ÖNÜNDE BACAĞINDAN VURULDU

EVİNİN ÖNÜNDE BACAĞINDAN VURULDU

EVİNİN ÖNÜNDE BACAĞINDAN VURULDU

Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahibi harekete geçti

Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahibi harekete geçti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak."

 Son dakika haberi! İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Son dakika haberi! İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title