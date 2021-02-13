Evini temizletmek isteyen de karantinada sıkılan da 112'yi arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Evini temizletmek isteyen de karantinada sıkılan da 112'yi arıyor

13.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:23

Ardahan'da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ve gereksiz ihbarlar, çalışanları hem meşgul etti hem de şaşırttı.

Ardahan'da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ve gereksiz ihbarlar, çalışanları hem meşgul etti hem de şaşırttı.

Kentte meydana gelen olaylara acil müdahale edebilmek, can kayıplarını önleyebilmek için 24 saat görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar, hem sistemi hem de görevlileri meşgul ediyor. Merkeze geçen yıl gelen 62 bin 698 çağrıdan 50 bin 158'inin asılsız olduğu tespit edildi.

Komuta merkezine "Evimi temizler misiniz?", "İnşaat yaptım yardımcı olur musunuz", "Kaçak elektrik kullandığım için ceza geldi, bunu siz ödeyin." ve "Karantinadayım ama canım sıkıldı, dışarı çıkmak istiyorum beni dışarı çıkarır mısınız?" diyenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden her gün ortalama binin üzerinde çağrı geliyor.

Kovid-19 sürecinde çağrı yoğunluğu arttı

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Zihni Çağin, AA muhabirine, gece gündüz fark etmeden zamanın çoğunu asılsız ihbarlarla geçirdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bir dönem yaşadıklarını, asılsız çağrıların bu yoğunluğu daha da artırdığını ifade eden Çağin şöyle konuştu:

"Çağrıların yüzde 80'i asılsız. Acil sağlıkla ilgili çağrıları karşılarken bu asılsız ihbarlar bizi gerçekten çok zor durumda bırakıyor. Son bir ayda ortalama aldığımız çağrılar 7 bin 750. Bunun yüzde 80'i ne yazık ki asılsız. İlgilenmemiz gereken hastalara ulaşmakta sıkıntı yaşadığımızda hem hasta hem biz karşılıklı bu mağduriyeti yaşamaktayız. İlginç olan bu çağrıları yapanlar, ısrarla sürdürüyorlar. Özellikle Kovid-19 döneminde sınırları zorlayıcı talepler hasıl oldu. Örneğin 'Karantinadayız, köyden çıkamıyoruz bize yardımcı olur musunuz?' şeklinde talepleri bile alıyoruz. Şaşırıp kalıyoruz."

Evini temizletmek isteyenler dahi arıyor

Çağrı merkezinde görevli Meryem Güler de tüm olumsuzluklara rağmen her çağrıya bir hasta kurtarmak, acil bir olaya müdahale etmek bilinciyle karşılık verdiklerini anlattı.

Evinin temizliğini yaptırmak isteyenlerin dahi kendilerini aradığını dile getiren Güler şunları kaydetti:

"Koşulsuz şartsız hastalarımıza ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışırken bu çağrılar hakikaten bizi yoruyor ve meşgul ediyor. Para talebi, erzak talebi olan bile bizi arıyor. Bir vatandaşımız istisnasız her gün bizi saat 08.00'de aradı, kaçak elektrik faturasını bizim ödememizi istedi. Bu tür durumlar karşısında acil olaylar için yapılan çağrılar, dolayısıyla düşmüyor. Bir trafik kazasına yetişmemiş oluyor ya da gecikmiş oluyoruz. Biz buna üzülüyoruz."

Evini temizletmek isteyen de karantinada sıkılan da 112'yi arıyor
Evini temizletmek isteyen de karantinada sıkılan da 112'yi arıyor
Evini temizletmek isteyen de karantinada sıkılan da 112'yi arıyor
Evini temizletmek isteyen de karantinada sıkılan da 112'yi arıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Metin Oktay Fatih Terim Deniz Türüç Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Terör Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evini temizletmek isteyen de karantinada sıkılan da 112'yi arıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 11:23:13. #1.16#
title