Evini ateşe verirken yaralanan kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde benzin dökerek evini ateşe verirken alevlerin arasında kalan kişi, tedavi altına alındığı İzmir'de yaşamını yitirdi.

Savaş Öztürkmen (44), Tepecik Mahallesi Sağlık Sokağı'ndaki evini benzin dökerek yakmak istemiş ancak bir anda alevlerin arasında kalmıştı.

İtfaiye ekiplerince bahçede oturur vaziyette ve vücudunda ağır yanıklar oluşmuş halde bulunan Öztürkmen, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

İlçede ilk müdahalesi yapılan Öztürkmen, sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA