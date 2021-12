EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİALTINORDU BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİBAŞKAN TÖREN, "HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDEN BİR ŞEHRİMİZ VAR "Altınordu Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri öncesi konuşan Başkan Tören, yapılan çalışmalar ile ilgili meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulundu. GÜBRESİZ ORGANİK ELMA SUYU BÜYÜK BEĞENİ TOPLADIBaşkan Tören, Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü marifetiyle ve Atatürk Orman Çiftliği iş birliğiyle yaklaşık 300 bin elma suyunu şişelediklerini bildirerek, "Gübresiz organik elma suyumuzun hem hemşehrilerimiz nezdinde hem tadanlar nezdinde çok beğeni topladığını ifade edebilirim. Bizi ilgilendiren kısmı bu ürünün bir ekonomik değere dönüşmesiydi, sosyal sorumluluk projesiydi. Altınordu sınırları içerisinde kalamadık komşu ilçelerimizden de taleplere kayıtsız kalamadık kilogramı 50 kuruştan elmaları toplayarak ekonomik bir değere dönüştürdük. " dedi. ALT YAPI VE YOL ÇALIŞMLARI KESİNTİSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYORAlt yapı ve yol çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören 'Cumhuriyet mahallemizde asfalt çalışmalarımızın 2. Etabını da tamamladık. Diğer kurumların alt yapı çalışmalarını bekliyoruz sonrasında gerçekleşecek olan 3. etap çalışma ile cumhuriyet mahallemizde hedeflerimize yıl sonu itibarı ile ulaşmış olacağız. " dedi. Güzelyalı ve Karacömer'de 3 sokağın daha asfalt ile buluşturulduğunu hatırlattı. Kurumsal müdahale kapasitesini geliştirmek konusundaki çalışmaların kesintisiz sürdüğüne işaret eden Başkan Tören, doğal afet yaşanmadığı sürece Altınordu'da alt yapısal bir problemin de yaşanmayacağını vurguladı. TARİHİ MAHALLEYE TARİHİ DOKUNUŞZaferimilli Mahallesi'nin uğurveren ile tarihi sokaklarına estetik bir dokunuş yapıldığını hatırlatan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Mekanın ruhun uygun kimliğine uygun bir çalışma yürütüyoruz. Zaferimilli Mahallesi Polat Sokakta ve Dr. İsmail Engin Sokakta yapmış olduğumuz çalışma ile birlikte ekonomik anlamda ömrü tükenmiş sıkıntılı yollarımızı iyileştirme imkanı bulduk. İnşallah bundan sonrada bu çalışmalarımıza önümüzdeki günlerde diğer kurumların alt yapısını tamamlamasına müteakiben Aziziye Mahallemizde hat yolu olarak bilinen yolumuzla devam edeceğimizi ifade edebilirim. " diyerek çalışmaların yoğun şekilde süreceğine işaret etti. SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN YANINDA KLASİK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINDAN DA TAVİZ YOKKeçiköy, Kirazlimanı mahallelerinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Tören, Özellikle Güzelyalı'da üst kısımda yapılan çalışmaların, sahil kısmında 103 Sokakta tamamlama fırsatı bulduklarını ve 87 sokağı da tamamladıklarını aktardı ve, "Bucak Mahallesinde Şanlıtürk olarak bilinen bölgede neredeyse 3 kilometreye yaklaşan bir alt yapı ve üst yapı çalışması ile birlikte çalışmalarımızı bir noktaya getirdik. Şahincili Mahallesinde 500. Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi bağlantı Caddesiydi buralarda 498-499 sokaklarda asfalt kullanmak yerine mümkün mertebe şehircilik anlayışı içerisinde kendimize bir prensip olarak edindiğimiz doğal imalatı doğal taşı kullanarak oranında güzel bir görünüme kavuştuğunu sağlıklı ve güvenli bir yolun ötesinde estetik bir görüntüye de kavuştuğunu ifade edebiliriz. Yaklaşık 3000 kişiye hitap eden 8 sokakta 2 kilometreyi aşan yağmursuyu hattı ile beraber Şahincili Mahallesinde 2 kilometreye yakın bir asfalt dökümü ile birlikte yıl sonuna kadar tamamladığımızda o bölgede de inşallah önemli bir sorunu hep birlikte geride bırakmış olacağız. " şeklinde konuştu. "HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDEN BİR ŞEHRİMİZ VAR"Altınordu'nun her şeyin en iyisini hak ettiğinin altını çizen Başkan Aşkın Tören, ilçe sakinlerinin her alanda hayatlarını dokunacak projeler ürettiklerini belirtti. BETON YOL GÖKÖMER'DEN SONRA BAHARİYE'DEBütün şehir eşit hizmet parolasıyla yola devam eden Altınordu Belediyesi, beton yol çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Son olarak Saraycık Mahallesi'nde tamamlanan çalışmalardan sonra hava koşulları uygun şartlarda ilerlerse hafta sonuna kadar Gökömer Mahallesinde bitecek olan çalışmanın ardından Hafta ortasından sonra da Bahariye Mahallesi'ndeki çalışmalar başlayacak. 2022 YATIRIM YILI OLACAKAltınordu Belediyesi Aralık ayı olağan toplantısında meclis üyelerine devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İlerleyen dönemlerde bitecek projelerle beraber 2022 yılının Altınordu şehri için adeta bir yatırım yılı olacağını vurguladı ve projeler hakkında detaylar paylaştı. Başkan Tören konu ile ilgili, "Yılın ilk çeyreğinde hazırlıklarını tamamladığımız çalışmalarla birlikte adeta 2022 yılı Altınordu'muz acısından başta Ordu Büyükşehir Belediyemiz 'in de ilçe sınırlarımız içerisinde yapacağı projeler ve katacağı zenginliklerle birlikte şehrimiz için 2022 yılının bir yatırım yılı olacağından hiç şüphemiz yok. " şeklinde konuştu. 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ÖNCESİ ENGELLİ BİREYLERE MÜJDEAltınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören öncülüğünde klasik belediyecilik anlayışının yanı sıra sosyal belediyecilikten de taviz vermeyen Altınordu Belediyesi, belediye meclisinin Aralık ayı olağan toplantısında engelli bireyleri de unutmadı. Başkan Tören'in önerisi ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir karar alındı. Alınan karar il birlikte Engelli bireylerden nikah işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak ayrıca işyeri açan engelli bireylerden ise esnaf teftiş defteri işlemlerinde de kolaylık sağlanıp bu ücrette de yüzde 50 indirim uygulanacak. YENİ YILIN İLK MECLİSİ 5 OCAK'TA YAPILACAKBir sonraki Belediye Meclis Toplantısı ise 5 Ocak 2022 tarihinde yine Altınordu Belediye Meclis salonunda gerçekleşecek. Yapılacak toplantı aynı zamanda 2022 yılının ilk meclis toplantısı olma özelliği de taşıyacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet