EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİ "TEMİZ ŞEHİR ALTINORDU" İÇİN 7/24 KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR Altınordu Belediyesi'nin "Temiz Şehir Altınordu" mottosu ile daha temiz ve düzenli bir kent için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Rutin temizlik hizmetinin yanında ilçe genelinde her gün 3 mahalle, 15 kişilik ekip ve iş makineleri marifetiyle baştan aşağıya temizleniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan planlı çalışmalar kapsamında; yabani otları biçiyor, sokakları, kaldırımları süpürüyor, yolları yıkıyor ve boş arsaları temizleyerek görüntü kirliliğinden uzaklaştırıyor. Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten ilçe sakinleri ise Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ekibine teşekkür ederek; "Sokaklarımız pırıl pırıl, yeşil alanlarımız tertemiz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Çevre dostu bir belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Aşkın Tören "İlçemizdeki tüm mahallelerimizde evsel atıkların toplanmasından sokakların temizlenmesine ve çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Rutin ve genel temizlik çalışmalarımızın yanı sıra hemşerilerimizden gelen talepleri de anında değerlendirerek cevap veriyoruz" şeklinde konuştu. Altınordu'nun temizlik konusunda örnek şehirler arasında yer aldığını belirten Belediye Başkanı Tören: " Meydanlar, parklar, pazaryerleri ve ana arterler düzenli olarak yıkanıyor. Temizlik hizmetleri yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisidir. Temiz, sağlıklı bir şehir hedefiyle ekiplerimiz günün 24 saati çalışıyor. İlçemizde en temel görevlerimizden olan temizlik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet