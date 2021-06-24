Esra Erol kaçta başlıyor? Esra Erol ne zaman bitecek?
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Esra Erol kaçta başlıyor? Esra Erol ne zaman bitecek?

Esra Erol kaçta başlıyor? Esra Erol ne zaman bitecek?
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Esra Erol ATV! Esra Erol'un sunumu ile hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol'da saat kaçta? Esra Erol kaçta başlıyor? Esra Erol ne zaman bitecek? Esra Erol canlı izle!

İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Esra Erol kaçta başlıyor? Esra Erol ne zaman bitecek?

ESRA EROL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol saat kaçta başlıyor sorusu izleyiciler tarafından takip ediliyor. Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında başlıyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı.

ESRA EROL NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Esra Erol her yıl olduğu gibi bu yıl da ara verecek. 25 Haziran Cuma günü sezon finali ile izleyici karşısına çıkacak.

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