Esnafa teknolojik gelişmeleri yakalaması için finansal okuryazarlık eğitimi

Esnaf ve sanatkarların pandemi döneminde yaşadığı zorlukların üstesinden gelmelerine ve yeni normalleşme sürecinde adaptasyonlarına yardımcı olmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen finansal okuryazarlık eğitimleri başladı.

Esnaf ve sanatkarların pandemi döneminde yaşadığı zorlukların üstesinden gelmelerine ve yeni normalleşme sürecinde adaptasyonlarına yardımcı olmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen finansal okuryazarlık eğitimleri başladı.

Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu tarafından İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetler A.Ş. iş birliği ile pandemi döneminde iş yapamayan esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlu sürece destek olarak gelirlerini artırmak amacıyla düzenlenen finansal okuryazarlık eğitimlerinin ilk dersi tamamlandı. Uzaktan bağlantı yolu ile gerçekleştirilen eğitimin ilk gününde esnaf ve sanatkarlar Para Koçluğu kitabının yazarı profesyonel Para Koçu Pelin Narin Tekinsoy tarafından para kullanımı, para ile olan ilişkiler, paraya yüklenen anlamlar, doğru kredi kartı, kişinin kendini tanıması ve öfke kontrolü konularında eğitim aldı.

"Kendini geliştirmek isteyen tüm esnafımız eğitimlere katılmalı"

Finansal okuryazarlık eğitimlerinin bir yıl süreyle her ay aynı gün devam edeceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemide büyük sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımızın yeni teknolojik gelişmelere ayak uydurması ve çağı yakalayabilmesi için düzenlenen finansal okuryazarlık eğitimlerinin ilk dersi tamamlandı. Finansal okuryazarlık konularında kendini geliştirmek isteyen tüm esnaf ve sanatkarlarımız DMW Danışmanlık'ın internet sitesi üzerinden kayıt yaptırarak bir yıl boyunca her ay bilgisayar, tablet ve telefonları aracılığıyla bu eğitimlere katılabilirler. Eğitimlerin tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Esnaf yeni normalleşme sürecine adapte olabilecek"

Finansal okuryazarlık eğitimleri sayesinde esnaf ve sanatkarların yeni normalleşme sürecine daha kolay adapte olabileceğini söyleyen Profesyonel Para Koçu Pelin Narin Tekinsoy, "İlk dersi tamamlanan eğitimler sayesinde esnaf ve sanatkarların uluslararası standartta iş geliştirmeleri, pandeminin getirdiği zorlukları hızla aşmaları, teknolojiye uyum sağlamaları ve yeni normalleşme sürecine adapte olmaları hedeflendi. Eğitimin ilk gününde paranın kişiler için tanımı ve gerçek tanımı, paranın kullanım araçları, kredi kartı kullanımı, para kullanımında duyguların etkisi, para kullanma profilleri, kişinin kendini tanıması, öfke kontrol yöntemleri hakkında esnaf ve sanatkarlarımız bilgilendirildi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı