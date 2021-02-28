Eskişehirspor-İstanbulspor maçının ardından
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Eskişehirspor-İstanbulspor maçının ardından

28.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:32
Eskişehirspor-İstanbulspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor'a sahasında 3-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev, "Takımımızın yorgunluğu ve sakatlıklar bizi zorluyor.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor'a sahasında 3-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev, "Takımımızın yorgunluğu ve sakatlıklar bizi zorluyor." dedi.

Seçsev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maçı daha geride bıraktıklarını dile getirdi.

Arka arkaya oynadıkları maçlar nedeniyle oyuncularının yorgun olduğunu ifade eden Seçsev, şöyle konuştu:

"Takımımızın yorgunluğu ve sakatlıklar bizi zorluyor. Bu kadar süre içinde maç oynamaya alışık olmayan bir kadromuz var. Yeni gençleri sahaya sürüyoruz. Bu da bize kazanç oluyor. 2-3 oyuncu daha gelirse Eskişehirspor ve Türk futbolu adına iyi olacak. İstanbulspor başarılı ve iyi bir ekip. Böyle iyi rakiplere karşı yaptığımız zorlu maçlar, bizim için tecrübe oluyor."

Orhan Çıkırıkçı: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Eskişehirspor'un futbolculuk döneminde ilk kez profesyonel olarak oynadığı takım olduğunu belirterek, siyah-kırmızılı takımı çok sevdiğini bildirdi.

Eskişehirspor'un toparlanıp Süper Lig'e çıkmasını dileyen Çıkırıkçı, "Bugün maça hakim olan taraf bizdik. İyi oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli olan kayıpsız geçmekti ve başardık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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