Eskişehir, sıfırın altında 13 dereceyle buz kesti

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de 3 gündür aralıklarla yağan Kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı dondu, bazı binaların saçaklarında buz sarkıtları oluştu.

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Eskişehir'de hava sıcaklığı bu sabah sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü, bazı binalarda buz sarkıtları oluştu. Şehri ikiye bölen Porsuk Çayı dondu. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi, buzlanmaya karşı da yollarda tuzlama yaptı.

Porsuk'un kenarında fotoğraf çeken edebiyat öğretmeni Nuray Şehan ise, "Bugün hava çok soğuk. Eskişehirliyim ve uzun zamandır Eskişehir'de yaşıyorum ama böyle bir soğukla ilk defa karşılaşıyorum. Kar yağmasını dilerdim ama sadece soğuğu yaşayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.