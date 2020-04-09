Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden sağlık çalışanlarına destek
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Sağlık

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden sağlık çalışanlarına destek

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (EOSB) İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine tek kullanımlık koruyucu tulum ve önlük desteğinde bulundu.

09.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:58
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden sağlık çalışanlarına destek

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (EOSB) İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine tek kullanımlık koruyucu tulum ve önlük desteğinde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, EOSB'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplum sağlığını korumak adına fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına desteklerinin devam ettiği belirtildi.

Sağlık çalışanlarına eldiven ve maske desteğinden sonra tek kullanımlık koruyucu tulum ve önlük desteğinde de bulunulduğu ifade edilerek, bu malzemelerin İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine teslim edildiği kaydedildi.

EOSB Başkanı Nadir Küpeli, sağlık çalışanlarının en ön safta kahramanca ve fedakarca mücadele ettiğini dile getirerek, "Onlar virüsün yayılmasını engellemek için canları pahasına çalışırken, bizler de yanlarında bulunarak kendilerine güç vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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