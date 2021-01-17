Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı
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Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı

17.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:09
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı

ESKİŞEHİR'de gece yarısından sonra etkisini gösteren kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü.

ESKİŞEHİR'de gece yarısından sonra etkisini gösteren kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereye kadar düştüğü kentte koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan kısıtlamada sokaklar boş kaldı.

Eskişehir'de akşam başlayan kar yağışıgece yarısından sonra etkisini arttırdı. Kar yağışının ardından kent kısa sürede beyaza büründü. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklığının ise sıfırın altında 8 olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı kısıtlama nedeniyle sokaklar boş kalırken, buna rağmen belediye ekipleri kaldırımlarda ve yollarda temizlik çalışması yaptı. Karayolları ekipleri de Ankara ve Bursa istikametlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

VALİLİKTEN ZİRAİ DON UYARISI

Eskişehir Valiliği, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girildiğini ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı. Zirai don uyarısı da yapan valilik duyurusunda, "Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Bu sistemlerle birlikte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin daha da düşerek 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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