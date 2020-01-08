Eskişehir'de trafik kazası, 1 ölü 1 ağır yaralı

08.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:24

Eskişehir Seyitgazi karayolu 20. kilometrede meydana gelen ve belediye yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA