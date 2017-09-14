Eskişehir'de Telefon Dolandırıcısı Tutuklandı

ESKİŞEHİR'de kendisini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, 68 yaşındaki Ömer D. ile 65 yaşındaki Hayriye Ö.'nün altın ve paralarını alan 23 yaşındaki Sabit S. ile olaya karışan taksi şoförü 25 yaşındaki Oğuz K. yakalandı. Sabit S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Sabit S., Ankara'dan Oğuz K.'nın kullandığı taksiye binerek Eskişehir'e geldi. Sabit S. burada telefonla aradığı Ömer D.'ye kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler. Ayrıca kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz orada bırakılmış. Şahısları takip ediyoruz. Onları yakalamak için evinizdeki altınları ve paraları göndereceğimiz görevliye teslim edin" dedi.



Ömer D. şüphelinin isteği üzerine poşet içerisine koyduğu 30 bin liralık altın, 3 bin 400 Türk Lirası ile 40 bin Doları eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan Sabit S.'ye verdi. Sabit S. aynı şekilde telefonla aradığı Hayriye Ö.'nün de yaklaşık 120 bin lira değerindeki altın ve parasını aldı. İki kişinin şikayeti üzerine Sabit S., Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan özel ekip tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Sabit S. ile birlikte taksi şoförü Oğuz K. da gözaltına alındı. Sabit S.'den ele geçirilen altın ve paralar Ömer D. ile Hayriye Ö.'ye teslim edildi.



Götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan Sabit S. ile Oğuz K. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sabit S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi, Oğuz K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



- Eskişehir