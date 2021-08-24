Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adalar Mahallesi'nde F.K'nin, evinde satmak için uyuşturucu bulundurduğunu belirledi.

Söz konusu adreste narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramalarda 93 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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