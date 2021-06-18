Eski okul binasını sahte ilaç üretiminde kullandılar
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Eski okul binasını sahte ilaç üretiminde kullandılar

Eski okul binasını sahte ilaç üretiminde kullandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da kiraladıkları eski okul binasında sahte ilaç üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklanırken çok sayıda malzemeye el konuldu.

Bartın'da kiraladıkları eski okul binasında sahte ilaç üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklanırken çok sayıda malzemeye el konuldu.

Edinilen bilgilere göre Y.K. (38) isimli şahıs Eskiemirler köyünde daha önce okul olarak kullanılan boş binayı muhtardan kiralayarak ilaç deposuna çevirdi.

Y.K.'nın ilaç deposu olarak kullandığı binada sağlıksız koşullarda ilaç üretimi yapıldığı, tarihi geçmiş ilaçların ambalaj ve etiketlerinin sahte olarak üretilmiş ambalaj ve etiketler ile değiştirildiği ve çok sayıda tarihi geçmiş ilaçların bulunduğu tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda aralarında etil alkol, ilaç son kullanım tarih etiketleri, el dezenfektanı, oksijenli su, son kullanma tarihi baskı kaşesi, poşet yapıştırma makinası, elektronik tartının da olduğu piyasa değeri yaklaşık 500.000 TL tutarında olan 29 farklı türden oluşan 100 bin adetten fazla muhtelif malzeme ele geçirildi.

Depoyu kiralayan ve işleten Y.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

Eski okul binasını sahte ilaç üretiminde kullandılar
Eski okul binasını sahte ilaç üretiminde kullandılar
Eski okul binasını sahte ilaç üretiminde kullandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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