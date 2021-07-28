Eski eşinin 5 saat şiddet uyguladığı kadın: Kızımı da alıp kaçtı (2)
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Eski eşinin 5 saat şiddet uyguladığı kadın: Kızımı da alıp kaçtı (2)

Eski eşinin 5 saat şiddet uyguladığı kadın: Kızımı da alıp kaçtı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

'HAMİLEYKEN DE DÖVÜYORDU'Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Serap Avcı, DHA muhabirine konuştu.

'HAMİLEYKEN DE DÖVÜYORDU'

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Serap Avcı, DHA muhabirine konuştu. Avcı, eski eşinin ceza almasını ve 3,5 yaşındaki kızının kendisine teslim edilmesini istediğini söyledi. Evlilik sürecinde şiddet gördüğünü belirten Avcı, "Kızıma edilen küfürden dolayı boşandım. Eşim evde ot içiyordu ama uyuşturucu da kullandığını sonradan öğrendim. Şiddeti vardı ve hamileyken de ailesinin yanında dövüyordu beni. Boşanmak istemiyordu ve davayı açtıktan sonra mecburen 'tamam' dedi. Sonra asıl sorunlar başladı. Beni ve çocuğumu defalarca kaçırdı. Annemi darbetti, bizi kullandı ve minibüsle ezmeye çalıştı. Annemin evinin kapısını yakarak içeri girdi. En son olayda bu hale getirdi" diye konuştu. 

'ASIL HASTANEDEN ÇIKTIKTAN SONRASI VAR' DEMİŞEski eşinin hastanedeyken de kendisini tehdit ettiğini belirten Serap Avcı, "En son pazar günü yanına genç bir çocuk almış ve ben evde priz bağlantısı işi yapıyordum. Bana iş getirdiğini söyledi. Eski eşim içeri saldırdı. 5 saat boyunca işkence yaptı. Kızım koridorda oyun oynarken ben banyoda dayak yiyordum. Pazar günü hastaneye geldim. Bana, '2-3 yara için beni yatırmazlar, asıl oranın çıktıktan sonrası var. Beni daha da çok ateşledin' diyerek kızımı da alıp kaçtı. 3-4 gündür uyku uyuyamıyorum. Sağa sola dönemiyorum. Hastane odasına gelse kesinlikle kendimi savunamayacağım. Kapıda bir güvenlik bile yok. Bulunup ceza almasını ve bana kızımın teslim edilmesini istiyorum. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım ve aranması var" dedi.

 


Eski eşinin 5 saat şiddet uyguladığı kadın: Kızımı da alıp kaçtı (2)
Eski eşinin 5 saat şiddet uyguladığı kadın: Kızımı da alıp kaçtı (2)
Eski eşinin 5 saat şiddet uyguladığı kadın: Kızımı da alıp kaçtı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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