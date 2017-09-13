Eski Emniyet Personeli Tahliye Edildi

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski emniyet personeli Nadir Özpolat, hakkındaki iki dava dosyası birleştirilerek tahliye edildi.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özpolat, Yozgat Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatı Emrah Karbuğa da mahkeme salonunda hazır bulundu.



Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Özpolat, 2009-2013 arasında "cemaat" olarak adlandırdığı yapıyla beraber olduğunu söyledi.



İstihbarat biriminde çalışırken bu yapıyla tanıştığını anlatan Özpolat, şöyle devam etti:



"O dönem şubenin çoğunluğu bunlardandı. Dini hassasiyetlerle katıldım, özel bir amacı yoktu. Bu yapının dini bir yapılanma olduğunu, yardım amaçlı yönündeki kanaatim doğrultusunda toplantılara ve programlara gitmeye başladım. 2012-2013'ten sonra bunların gerçek yüzlerini görmeye başladım ve programlara gitmemeye başladım. Onun dışında üst düzey bir bilgim yoktur. Tahliyemi talep ediyorum."



Avukat Karbuğa da müvekkilinin etkin pişmanlıktan faydalanmasını ve tahliyesini talep etti.



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında aynı suçtan açılan diğer davayla bu davanın birleştirilmesini ve sanığın etkin pişmanlık kapsamında örgütün yapısı ve işleyişi hakkında verdiği bilgiler kapsamında tahliyesine karar verilmesini talep etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özpolat hakkında aynı suçtan açılan iki dava dosyasının birleştirilmesine ve tahliyesine karar verdi.