Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisinin 'cinsel saldırı' davasında gerekçeli karar
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Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisinin 'cinsel saldırı' davasında gerekçeli karar

Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisinin 'cinsel saldırı' davasında gerekçeli karar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.'nın 2 ayrı suçtan 15 yıl hapse çarptırılmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

Maltepe'de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.'nın 2 ayrı suçtan 15 yıl hapse çarptırılmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirten mahkeme, müştekinin anlatımlarının ise samimi olduğunu ve kamera görüntüleriyle uyumlu olduğunu kaydetti.

Maltepe'de bir kafede 20 Kasım 2020 tarihinde 23 yaşındaki Z.Y.'ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi U.K., "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapse çarptırılmıştı.

"Müştekinin beyanları samimi"

Davaya bakan Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, sanığın anlatımlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, müştekinin beyanlarının kamera görüntüleriyle uyumlu, samimi olduğu, olayı anlatım biçiminin ve olay örgüsünün hayatın olağan akışına uyumlu olduğu, kendisine yönelik olumsuz sonuçları olabilecek böyle bir konuda yalan söylemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Sanık U.K.'nın müşteki Z.Y.'yi saçlarından tutarak sürüklediğinin kamera kayıtlarına yansıdığı, sanığın müştekiye yönelik cinsel saldırıda bulunduğunun kaydedildiği kararda, sanığın suçlamaları kabul etmediği vurgulandı.

Gerekçeli kararda, müşteki Z.Y.'nin beyanlarıyla ilgili olarak, "Sanığa iftira atmasını gerektirir bir nedenin bulunmaması, olayın hemen akabinde tanıklara olayı anlatması, olayı makul bir süre içinde adli makamlara taşıması, ayrıntılı ve istikrarlı beyanları, kamera görüntülerinin de Z.Y.'nin iddialarını desteklemesi gibi tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmemiş ve üzerine atılı 'Nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği mahkemece kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Sanık U.K.'nın yargılama sürecine yansıyan herhangi bir pişmanlığı olmadığına kanaat getirildiği gerekçesiyle sanık hakkında takdiri indirim uygulanmadığı belirtilerek, sanığın "nitelikli cinsel saldırı" ve "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapse çarptırıldığı hatırlatıldı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 20 Kasım 2020 tarihinde U.K.'nin Z.Y.'yi Maltepe'de bir kafeye çağırdığı, Z.Y.'nin de bunu kabul ederek bir arkadaşı ile kafeye gittiği anlatıldı. Kafeden arkadaşlarının ve diğer müşterilerin gitmesiyle Z.Y. ile U.K.'nın baş başa kaldığı, U.K.'nın gitmek isteyen genç kadına kalması için ısrar ettiği, gitmek için ayağı kalkan kadını kendisine doğru çektiği, Z.Y.'nin de kurtulmak için masadaki bardakla U.K.'nın kafasına vurduğu vurgulandı. U.K.'nın buna kızarak saçından sürükleyerek tuvalete götürüp dövdüğü, cinsel saldırıda bulunduğu, küfür ederek boğazını sıktığı, 'seni kimse duyamaz, kapı kilitli, seni burada öldüreceğim' diyerek tehdit ettiği belirtildi. İddianamede, sanık U.K.'nın, "nitelikli cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" tehdit" suçlarından toplamda 16 yıl 6 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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