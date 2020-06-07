Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell'dan Trump'a "anayasadan uzaklaştı" suçlaması Açıklaması
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell'dan Trump'a "anayasadan uzaklaştı" suçlaması Açıklaması

NEW Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ı, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara tepkisi nedeniyle "anayasadan uzaklaşmakla" suçladı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell'dan Trump'a
07.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:15

NEW Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ı, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara tepkisi nedeniyle "anayasadan uzaklaşmakla" suçladı.

Trump'a,. protestolar ve göstericilere karşı tutumu nedeniyle bir eleştiri de eski ABD Başkanı George Bush'un Cumhuriyetçi Dışişleri Bakanı Powell'dan geldi.

Powell, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bizim bir anayasamız var ve bu anayasaya uymak zorundayız ama Başkan anayasadan uzaklaştı." dedi.

Colin Powell, "Sanırım şu an gördüklerimiz, daha önce hiç görmediğim bu büyük protesto hareketi, ülkenin akıllı hareket ederek artık bu duruma daha fazla katlanmayacağını gösteriyor." diye konuştu.

Powell, seçimlerde Demokrat Joe Biden'ı destekleyecek

Trump'a 2016'daki başkanlık seçiminde oy vermeyen Cumhuriyetçi Powell, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ise Demokrat aday Joe Biden'ı destekleyeceğini söyledi.

Powell, "Başkan Trump'a bu yıl hiçbir şekilde destek veremem." ifadesini kullandı.

Eski Savunma Bakanı James Mattis de Trump'ı "olgun bir lider olmamak" ve "ülkeyi birleştirmek yerine kasıtlı olarak bölmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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