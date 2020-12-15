Eşitsiz Denklem… Emek Partisi: İşçiler ve köylüler ekoloji mücadelesinde yer almalı
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Eşitsiz Denklem… Emek Partisi: İşçiler ve köylüler ekoloji mücadelesinde yer almalı

15.12.2020 08:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 08:47

Eşitsiz Denklem siyasi partilerin Türkiye'nin enerji politikasıyla ilgili görüşlerine ve önerilerine yer veriyor.

DUVAR - Eşitsiz Denklem siyasi partilerin Türkiye'nin enerji politikasıyla ilgili görüşlerine ve önerilerine yer veriyor. 13. bölümümüzün konuğu Emek Partisi (EMEP). Gazete Duvar yazarı Mühdan Sağlam, Türkiye'nin iklim ve enerji politikalarına dair sorularını, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak'a sordu.

Eşitsiz Denklem… Emek Partisi: İşçiler ve köylüler ekoloji mücadelesinde yer almalı

Kaynak: DailyMotion.com

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