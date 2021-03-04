Son dakika! Esenyurt'ta yaşanan silahlı çatışma anları kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre 100 Karayolu yan yol üzerinde iki grup arasında meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

ESENYURT D-100 Karayolu yan yol üzerinde iki grup arasında meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay, 25 Şubat Perşembe günü saat 00.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, D-100 Karayolu yan yol Edirne istikametinde meydana geldi. İki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ardından 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamada, iki grubun araba alım-satım işi yaptığı, aralarında gerçekleşen "kusurlu" araç satışı ile ilgili anlaşmazlık çıktığı ve araç satın alan gruptakilerin Ataşehir'den taksi tutarak Esenyurt'a geldiği ortaya çıkarıldı. Sözlü tartışma ile başlayan kavgada silahların kullanıldığı anlaşıldı.

OLAY ANLARI KAMERADASilahlı kavga anları çevredeki iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksi ile gelen grubun kavga ettikleri diğer grubun iş yeri önüne geldikleri ve aralarında tartışma yaşandığı görülüyor. Kavganın büyümesiyle birbirlerine silahla ateş ettikleri kameraya yansıyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı