Esenyurt'ta silahla vurulan taksi şoförü yaralandı

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta silahlı kişilerce açılan ateş sonucu yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi'nde 34 TJV 43 plakalı taksi şoförü İsa K'ye, araçla yanlarına gittiği 4 kişilik gruptaki bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Şüpheliler kaçarken, sağ kolundan vurularak yaralanan İsa K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir taksinin yanında duran 4 kişilik gruba doğru yaklaşarak yavaşlayan taksinin sürücüsüne ateş edilmesi ve şüphelilerin kaçması yer alıyor.