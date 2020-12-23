Esenyurt'ta kuyumcudan soygun girişimi sonuçsuz kaldı
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Esenyurt'ta kuyumcudan soygun girişimi sonuçsuz kaldı

23.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:32

Esenyurt'ta bir kuyumcuyu soymak isteyen maskeli şüpheliler, alarma basılması üzerine kaçtı.

Esenyurt'ta bir kuyumcuyu soymak isteyen maskeli şüpheliler, alarma basılması üzerine kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 1987. Sokak'ta kuyumcu işleten Yıldız Çakıl Zenbil, üniversite öğrencisi kızı Deniz Zenbil ile iş yerini açtığı sırada, yanlarına maskeli 2 kişi yaklaştı.

Maskelileri fark eden Deniz Zenbil, annesini çığlık atarak uyardı. Yıldız Çakıl Zenbil'in alarma basması üzerine korkan şüpheliler, yaya olarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kaçan zanlılarla ilgili çalışma başlattı.

Bu arada yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin dükkana doğru hareketlenmesi ve Deniz Zenbil'in tepkisi sonrasında olay yerinden kaçması yer alıyor.

Esenyurt'ta kuyumcudan soygun girişimi sonuçsuz kaldı
Esenyurt'ta kuyumcudan soygun girişimi sonuçsuz kaldı
Esenyurt'ta kuyumcudan soygun girişimi sonuçsuz kaldı
Esenyurt'ta kuyumcudan soygun girişimi sonuçsuz kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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