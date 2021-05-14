Esenlik 31 yaşın gururunu yaşıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olup, 14 Mayıs 1990'da kurulan, "Malatya'nın Öz Markası" olan Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş 31.yaşını doldurdu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olup, 14 Mayıs 1990'da kurulan, "Malatya'nın Öz Markası" olan Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş 31.yaşını doldurdu.

Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş tarafından yapılan açıklamada, " Alışveriş sektöründe 31 yılı geride bırakan Esenlik Süper Marketler, kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde gerçekleştirme yolunda ilerleyerek, kaliteli ve indirimli ürünlerle hizmet verip, müşterilerinin memnuniyetini en üst seviyelere taşımak, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunmak için çalışıyor. Esenlik, taze, güvenilir ve bol çeşitli ürünleri, güler yüzlü hizmetle müşterileri ile buluşturmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın son bölümünde, "Kaliteli ve güvenli alışveriş anlayışını ve heyecanını hiç bir zaman kaybetmeden daha nice seneleri geride bırakmayı arzuluyoruz. Bu yolculukta özelikle bu pandemi döneminde gösterdikleri büyük emek, özveri ve katkılarıyla büyük bir rol alan tüm çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler" denildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı