Son dakika haberleri | Esenler'deki yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesi; 1 şüpheli gözaltında
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Son dakika haberleri | Esenler'deki yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesi; 1 şüpheli gözaltında

07.01.2021 14:06 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:18
Son dakika haberleri | Esenler'deki yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesi; 1 şüpheli gözaltında

Son dakika haberler... Esenler'de evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili cezaevi firarisi olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Esenler'de evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili cezaevi firarisi olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi 289 Sokak'ta dün kızı ve damadı tarafından ölü olarak bulunan 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri olay gününe ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler kameralardan yola çıkarak, cinayetle ilgili C.Ş. isimli bir kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan boynundan bıçaklanarak öldürülen Neriman Kıvrak'ın otopsi incelemesi bugün tamamlandı. Ailesi tarafından Adli Tıp morgundan alınan Neriman Kıvrak'ın cenazesinin ikindi namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

- İstanbul
Son dakika haberleri | Esenler'deki yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesi; 1 şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri | Esenler'deki yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesi; 1 şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri | Esenler'deki yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesi; 1 şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri | Esenler'deki yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesi; 1 şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri | Esenler'deki yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesi; 1 şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri | Esenler'deki yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesi; 1 şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri | Esenler'deki yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesi; 1 şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri | Esenler'deki yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesi; 1 şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri | Esenler'deki yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesi; 1 şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri | Esenler'deki yaşlı kadının bıçaklanarak öldürülmesi; 1 şüpheli gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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