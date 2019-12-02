Erzurum kar yağışıyla beyaza büründü
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Erzurum kar yağışıyla beyaza büründü

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor.

02.12.2019 04:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 04:23

'da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gün boyu süren yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaşamı olumsuz etkileyen yağışla birlikte yollar, araçlar ve ağaçlar beyaza büründü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçları da yolları açma ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor.

Kentte kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Erzurum kar yağışıyla beyaza büründü
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