Erzurum'da ocak ayında kar yerine yağmur etkili oldu
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Erzurum'da ocak ayında kar yerine yağmur etkili oldu

12.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:57

Türkiye'de dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, ocak ayında kar yerine yağmur etkili oldu.

Türkiye'de dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da, ocak ayında kar yerine yağmur etkili oldu.

Mevsim normallerine göre ocak ayında karlı ve soğuk hava beklenen Erzurum'da etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklardaki kar ve buzlar eridi.

Çatılarda oluşan buz sarkıtlarının yağmurla eridiği kentte, vatandaşlar şemsiyeleriyle görüntülendi.

Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin önündeki tezgahı yağmurdan korumak için poşetle sardı.

Erzurum'da ocak ayında kar yerine yağmur etkili oldu
Erzurum'da ocak ayında kar yerine yağmur etkili oldu
Erzurum'da ocak ayında kar yerine yağmur etkili oldu
Erzurum'da ocak ayında kar yerine yağmur etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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